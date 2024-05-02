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أوبك

استطلاع: انخفاض طفيف لإنتاج "أوبك" إلى 26.8 مليون برميل يوميا في أبريل

بقيادة ليبيا والعراق

دبي - العربية.نت
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أظهر استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ" أن إنتاج "أوبك" من النفط انخفض بشكل طفيف في شهر أبريل إذ ضخت المنظمة نحو 26.8 مليون برميل يوميا بانخفاض 50 ألف برميل يوميا عن الإجمالي المعدل في شهر مارس.

وأشار الاستطلاع إلى أن زيادات الإنتاج الطفيفة في ليبيا والعراق قابلها تخفيضات بالإمدادات من إيران ونيجيريا.

ونتيجة لذلك فإن قيود العرض التي اتفقت عليها المجموعة وحلفاؤها في بداية العام لتفادي حدوث فائض لا تزال غير منفذة بالكامل، إذ يواصل كل من العراق والإمارات ضخ مئات الآلاف من البراميل يوميا فوق المستويات المتفق عليها.

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كان مسح أجرته "رويترز" يوم الثلاثاء، أظهر أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" من النفط انخفض في أبريل/نيسان، مما يعكس انخفاض صادرات إيران والعراق ونيجيريا على خلفية استمرار تخفيضات الإمدادات الطوعية من قبل بعض الأعضاء والمتفق عليها ضمن تحالف "أوبك+" الأوسع.

وأظهر المسح الذي استند إلى بيانات شحن ومعلومات من مصادر بالقطاع أن "أوبك" ضخت 26.49 مليون برميل يوميا هذا الشهر بانخفاض 100 ألف برميل يوميا عن الإجمالي المعدل في مارس/آذار.

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