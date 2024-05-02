المستثمرون يرفعون من رهاناتهم على ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي

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زاد المستثمرون من رهاناتهم على ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي، خوفا من أن يؤدي المزيد من انقطاع الإمدادات إلى مزيد من التقلبات في السوق مع تحول التركيز إلى بناء المخزونات لفصل الشتاء المقبل.

وأظهرت البيانات ارتفاع صافي مراكز شراء العقود الآجلة للغاز الهولندي القياسية التي تحتفظ بها صناديق الاستثمار للأسبوع الثالث على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي.

ويعكس هذا التوجه قلق تجار الغاز الأوروبيون بشأن جاهزيتهم للشتاء المقبل في وقت ما زالت تخيم حالة من عدم اليقين بشأن التدفقات الروسية المتبقية عبر أوكرانيا.

وأظهرت حسابات رويترز، اليوم الخميس، أن متوسط إمدادات الغاز الطبيعي اليومية من شركة غازبروم الروسية العملاقة للطاقة إلى أوروبا انخفض في أبريل/نيسان 6% مقارنة بمستويات مارس/آذار لكنه ارتفع 10.3% على أساس سنوي.

وتظهر الحسابات، المستندة إلى بيانات من مجموعة إنتسوج الأوروبية لنقل الغاز وتقارير غازبروم اليومية عن نقل الغاز عبر أوكرانيا، أن متوسط الصادرات اليومية عبر خطوط الأنابيب انخفض إلى 83.4 مليون متر مكعب الشهر الماضي من 88.7 مليون متر مكعب في مارس/آذار، لكنها ارتفعت من 75.6 مليون متر مكعب في أبريل/نيسان 2023.