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الغاز الروسي

انخفاض صادرات أنابيب الغاز الروسية لأوروبا خلال أبريل

تراجع في أبريل 6% مقارنة بمستويات مارس

موسكو - رويترز
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أظهرت حسابات رويترز، اليوم الخميس، أن متوسط ​​إمدادات الغاز الطبيعي اليومية من شركة غازبروم الروسية العملاقة للطاقة إلى أوروبا انخفض في أبريل/نيسان 6% مقارنة بمستويات مارس/آذار لكنه ارتفع 10.3% على أساس سنوي.

وأظهرت الحسابات، المستندة إلى بيانات من مجموعة إنتسوج الأوروبية لنقل الغاز وتقارير غازبروم اليومية عن نقل الغاز عبر أوكرانيا، أن متوسط الصادرات اليومية عبر خطوط الأنابيب انخفض إلى 83.4 مليون متر مكعب الشهر الماضي من 88.7 مليون متر مكعب في مارس/آذار، لكنها ارتفعت من 75.6 مليون متر مكعب في أبريل/نيسان 2023.

وبلغت صادرات غازبروم من الغاز الطبيعي إلى أوروبا هذا العام نحو 10.2 مليار متر مكعب. ولم تنشر غازبروم بياناتها الشهرية منذ بداية 2023. ولم ترد على طلب رويترز للتعليق.

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وزودت روسيا أوروبا بنحو 63.8 مليار متر مكعب من الغاز عبر طرق مختلفة في 2022، وفقا لبيانات غازبروم وحسابات "ويترز"، وانخفضت الكمية العام الماضي بنحو 55.6% لتصل إلى 28.3 مليار متر مكعب.

وفي ذروتها خلال عامي 2018 و2019، تراوحت التدفقات السنوية إلى المنطقة ما بين 175-180 مليار متر مكعب.

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