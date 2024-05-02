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مصادر: "أوبك+ قد تمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية

إلى ما بعد الربع الثاني

لندن/موسكو - رويترز
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لم تبدأ "أوبك" وحلفاؤها بعد محادثات رسمية بشأن تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا إلى ما بعد يونيو/حزيران، لكن ثلاثة مصادر من منتجي "أوبك+" الذين خفضوا الإنتاج قالوا إنهم قد يمدون التخفيضات إذا لم يرتفع الطلب.

وتجتمع "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين في الأول من يونيو/حزيران في فيينا لتحديد سياسة الإنتاج.

ولم ترد "أوبك" على طلب للتعليق.

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وفي سياق متصل؛ ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، في ظل توقعات بأن تبدأ الولايات المتحدة شراء خام لإعادة ملء احتياطيها النفطي بعد أن هوت الأسعار لأدنى مستوى في سبعة أسابيع، بالتزامن مع آمال للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وارتفاع المخزونات الأميركية وحالة من عدم اليقين بشأن خفض الفائدة في الولايات المتحدة.

وبعد خسائر لثلاثة أيام، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو/تموز 21 سنتا أو 0.3% إلى 83.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:26 بتوقيت غرينتش. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو/حزيران 22 سنتا أو 0.3% إلى 79.22 دولار للبرميل.

وهوى الخامان القياسيان بأكثر من 3% أمس الأربعاء إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع.

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