العراق وكازاخستان يتفقان على خطط لتعويض تجاوز حصص "أوبك+"

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قال تحالف "أوبك+" في بيان اليوم الجمعة، إن العراق وكازاخستان، العضوين في التحالف، اتفقا على تعويض تجاوز حصص إنتاجهما النفطي المقررة بخفض إضافي لإنتاجهما في الفترة المتبقية من العام الجاري.

وتلكأ العراق وكازاخستان في الالتزام بخفض الإنتاج الذي تعهدا به مع الأعضاء الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا. واتفق البلدان في أبريل/نيسان على تقديم خطط بشأن كيفية تحقيق الالتزام الكامل.

مصادر: "أوبك+" قد تمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية

وقالت "أوبك+" في البيان بعد اجتماع عبر الإنترنت اليوم الجمعة لمناقشة الخطط إنه في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، تجاوز العراق حصته بضخ 602 ألف برميل يوميا إجمالا وتجاوزت كازاخستان حصتها بضخ 389 ألف برميل يوميا.

وجاء في البيان "الخطط المشتركة بين البلدين... تظهر بالتفصيل أنه سيتم تعويض كامل للكميات الزائدة في الإنتاج بحلول نهاية هذا العام (عن طريق خفض كميات أكبر من الإنتاج)".

وقالت أوبك إن أي فائض في الإنتاج اعتبارا من أبريل/نيسان سيؤخذ في الاعتبار في خطط تعويض البلدين فيما تبقى من 2024.

وأظهر مسح أجرته رويترز يوم الثلاثاء أن العراق ضخ 141 ألف برميل يوميا فوق حصته في أبريل نيسان.