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صهريج نفط تابع لشركة أرامكو السعودية (رويترز) مناسبة
صهريج نفط تابع لشركة أرامكو السعودية (رويترز)
أسعار النفط

السعودية تحدد سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في يونيو

بعلاوة 2.90 دولار فوق عمان/دبي

دبي - العربية.نت
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أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز، اليوم الأحد، أن السعودية حددت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرئيسي لآسيا في يونيو/ حزيران بعلاوة 2.90 دولار فوق متوسط عمان/دبي.

كما حددت أيضا السعر إلى شمال غربي أوروبا بعلاوة 2.10 دولار فوق خام برنت، وإلى الولايات المتحدة بعلاوة 4.75 دولار فوق مؤشر أرغوس للخام عالي الكبريت.

وكانت مصادر تجارية قالت إن أكبر مصدر للنفط في العالم قد يرفع الأسعار في يونيو/ حزيران إلى أعلى مستوياتها في 5 أشهر بعد ارتفاع أسعار النفط الخام في أبريل/ نيسان، وفق "رويترز".

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وتحدد أرامكو أسعار خامها بناء على توصيات العملاء وبعد حساب التغير في قيمة نفطها خلال الشهر الماضي، بناء على العوائد وأسعار المنتجات.

وتحدد أسعار البيع الرسمية للخام السعودي اتجاه أسعار خامات النفط الإيرانية والكويتية والعراقية، وهو ما يؤثر على نحو 9 ملايين برميل يوميا من الخام المتجه إلى آسيا.

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