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شراكة بين مبادلة كابيتال
شراكة بين مبادلة كابيتال
طاقة

مبادلة‭ ‬الإماراتية تعتزم استثمار 13.5 مليار دولار في الوقود الحيوي بالبرازيل

في إطار خطط أوسع للبلاد تشمل إنشاء بورصة جديدة

دبي - العربية.نت
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ذكرت صحيفة "فاينانشال" تايمز اليوم الأحد، أن شركة "مبادلة" للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي تعتزم استثمار 13.5 مليار دولار تقريباً في مشروع كبير للوقود الحيوي في البرازيل على مدار العشر سنوات المقبلة في إطار خطط أوسع للبلاد تشمل إنشاء بورصة جديدة.

وفي العام الماضي، قال مسؤولون تنفيذيون لرويترز إن شركة أسيلين التابعة لمبادلة كابيتال الإماراتية ستستثمر 12 مليار ريال برازيلي (2.44 مليار دولار) على مدى عشر سنوات في صناعة الديزل ووقود الطائرات النظيفين في البرازيل اعتبارا من 2026، في خطوة من شأنها أن تضع الشركة في مصاف الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.

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وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة الحيوية الجديدة مليار لتر سنويا من الزيوت النباتية المكررة بالهيدروجين، وهو وقود يشبه الديزل يتم إنتاجه دون موارد أحفورية ويستخرج من الزيوت النباتية والشحوم الحيوانية. وتعتزم شركة الطاقة البدء في بناء المصفاة في يناير/كانون الثاني 2024.

ويعزز المشروع دور البرازيل كمورد استراتيجي للوقود المتجدد، بالاستفادة من وفرة الموارد الطبيعية بالبلاد. وتنتج البرازيل بالفعل الديزل الحيوي المستخرج من زيت الصويا والإيثانول من السكر والذرة.

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