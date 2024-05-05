وزارة الطاقة العمانية تتوقع افتتاح محطة للهيدروجين الأخضر قبل نهاية العام
المحطة ستولد 130 كيلوغراما من الهيدروجين الأخضر يومياً
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توقعت وزارة الطاقة والمعادن العمانية، اليوم الأحد، افتتاح محطة للهيدروجين الأخضر قبل نهاية العام الجاري.
وأوضحت في منشور على منصة "إكس" أن شركة شل عُمان وضعت حجر الأساس لأول محطة من هذا النوع في السلطنة بالقرب من مطار مسقط الدولي.
قالت الوزارة إن المحطة ستولد 120 كيلووات من الطاقة الشمسية وستنتج 130 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر يوميا بما يخفض الانبعاثات بنسبة 99%.
واستطردت أنه سيتم تطبيق نظام إعادة تدوير المياه للري باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بالتحليل الكهربائي مع إقامة خمس نقاط شحن سريعة للسيارات الكهربائية.
وأضافت الوزارة أن المحطة تعتبر جزءاً من مشروع "الهيدروجين الأخضر للتنقل"، مشيرة إلى أنها ستسهم في تعزيز الجهود المستدامة لتحقيق التنقل النظيف والبيئي في سلطنة عمان.
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