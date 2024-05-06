ارتفاع أسعار النفط بعد رفع السعودية سعر الخام العربي الخفيف

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ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم الاثنين بعد رفع السعودية سعر الخام العربي الخفيف لمعظم المناطق في يونيو/حزيران المقبل وتضاؤل احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مما جدد المخاوف من اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وحماس في المنطقة الرئيسية لإنتاج النفط.

وبحلول الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 83.24 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 78.40 دولار للبرميل.

ورفعت السعودية سعر البيع الرسمي لخامها المباع إلى آسيا وشمال غرب أوروبا والبحر المتوسط في يونيو/حزيران، مما يشير إلى توقعات بزيادة الطلب هذا الصيف.

وقال رئيس وحدة أبحاث السلع الأولية في (آي.إن.جي)، وارن باترسون، في مذكرة "بعد انخفاضه بما يزيد قليلا عن 7.3% الأسبوع الماضي بسبب انحسار التوترات الجيوسياسية، بدأ خام برنت أسبوع التداول الجديد على أساس أقوى، وفتح على ارتفاع".

وأضاف أن ذلك يأتي بعد أن رفعت السعودية سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرئيسي لشهر يونيو/حزيران لمعظم المناطق وسط شح الإمدادات خلال هذه الفترة الفصلية.

وفي الأسبوع الماضي، شهدت العقود الآجلة لكلا الخامين أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر، إذ تراجع برنت أكثر من 7% وخام غرب تكساس الوسيط 6.8%، مع تقييم المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية الضعيفة والتوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة الذي سيعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

كما تراجعت علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط مع استمرار المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

ومع ذلك، تضاءلت احتمالات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أمس الأحد في ظل إصرار حركة حماس على مطلبها إنهاء الحرب في القطاع مقابل إطلاق سراح الرهائن، ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذلك.

وفي إشارة إلى احتمال تقلص الإمدادات، خفضت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع الثاني على التوالي الأسبوع الماضي، بواقع سبع منصات لتصل إلى 499 منصة، في أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حسبما ذكرت شركة بيكر هيوز في تقرير يوم الجمعة.