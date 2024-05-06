إيران وباكستان تبحثان سبل استكمال مشروع خط أنابيب غاز

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قال القنصل العام الإيراني في باكستان حسن نوريان، اليوم الاثنين إن إيران وباكستان تبحثان سبل استكمال مشروع خط أنابيب الغاز بين البلدين.

وأضاف: "نرى إصرارا سياسيا من باكستان على استكمال المشروع".

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ووقع البلدان اتفاقا لبناء خط أنابيب من حقل غاز جنوب فارس الإيراني إلى إقليمي بلوشستان والسند الباكستانيين في 2010 لكن العمل في الجزء الباكستاني توقف بسبب مخاوف من العقوبات الأميركية.

وتحتل إيران المرتبة الثالثة عالمياً بعد الولايات المتحدة وروسيا، في ترتيب الدول المصدرة للغاز الطبيعي، بإنتاج نحو 244 مليار متر مكعب سنوياً

وتمثل صادرات حوالي 6% من الإنتاج العالمي. تحتل دولة الشرق الأوسط المرتبة الثانية من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي. ومع ذلك، فإن بنيتها التحتية للغاز الطبيعي متخلفة كثيراً عن أكبر منتجين للغاز الطبيعي.

وفي عام 2022، كان إنتاج الغاز الطبيعي الإيراني حوالي ثلث إنتاج روسيا وربع إنتاج الولايات المتحدة فقط.