اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شركة أدنوك الإماراتية مناسبة
شعار شركة أدنوك الإماراتية
أدنوك

"أدنوك" الإماراتية تحدد السعر الرسمي لبيع خام مربان في يونيو عند 89.14 دولار للبرميل

مقابل 84.52 دولار للبرميل في مايو

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

ذكرت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم الاثنين، أنها حددت السعر الرسمي لبيع خام مربان في يونيو/حزيران عند 89.14 دولار للبرميل ارتفاعا من 84.52 دولار للبرميل في مايو/أيار، وفقا لـ "رويترز"

جدير بالذكر أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، قالت إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها القياسي مربان لشهر مايو/أيار عند 84.52 دولار للبرميل، ارتفاعا من سعر البيع الرسمي لشهر أبريل/نيسان البالغ 80.99 دولار.

كانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، رجحت تراجع سعر خام برنت من 89 دولارا للبرميل حاليا إلى 75 دولارا بنهاية العام الجاري، وأن يواصل الانخفاض إلى 70 دولارا بنهاية العام المقبل.

مصر.. خفض التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية وراء تصنيف "فيتش" الإيجابي اقتصاد اقتصاد مصر مصر.. خفض التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية وراء تصنيف "فيتش" الإيجابي

وقالت المؤسسة البحثية التي مقرها لندن في تقرير لها، إنه من المتوقع أن يؤدي تقليص منتظر لتخفيضات إنتاج "أوبك+" إلى جانب تباطؤ نمو الطلب العالمي على الخام إلى أن تسجل السوق فائضا بحلول نهاية العام الجاري وأن يستمر هذا الفائض حتى العام 2025.

وأشارت إلى أنه بعد تمديد تخفيضات الإنتاج في مارس/آذار، فإنها ترى أن "أوبك+" ستعدل مسارها اعتبارا من نهاية يونيو/حزيران وترفع الإنتاج تدريجيا، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
ملفات يحملها رئيس كردستان العراق خلال زيارته إلى طهران ملفات يحملها رئيس كردستان العراق خلال زيارته إلى طهران
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط