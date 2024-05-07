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نفط وغاز

أرباح "بي.بي" تهوى 40% إلى 2.7 مليار دولار وتعطل مصفاة يلغي تأثير ارتفاع الإنتاج

الشركة أبقت على وتيرة برنامج إعادة شراء الأسهم عند 1.75 مليار دولار

لندن - رويترز
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أعلنت بي.بي اليوم الثلاثاء تراجع أرباح الربع الأول 40% على أساس سنوي إلى 2.7 مليار دولار بأدنى من التوقعات نتيجة انخفاض أسعار الطاقة وتعطل مصفاة تكرير بالولايات المتحدة، وذلك رغم زيادة إنتاج النفط والغاز.

وحافظت الشركة ومقرها لندن على معدل الربحية للسهم عند 7.27 سنت، كما أبقت على وتيرة برنامج إعادة شراء الأسهم عند 1.75 مليار دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة مثلما جرى في الربع السابق.

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وانخفضت الأرباح بنحو 5% عن توقعات المحللين.

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وهبط سهم بي.بي 0.3% مع بداية التداولات في لندن.

وذكرت الشركة أن النتائج تعكس انخفاض أسعار الطاقة وتأثير تعطل مصفاة وايتنج بولاية إنديانا وتراجع كبير في هامش ربح الوقود.

وارتفع إنتاج بي.بي من النفط والغاز 2.1% على أساس سنوي إلى 2.38 مليون برميل من النفط المكافئ يوميا.

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