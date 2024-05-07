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نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
أوبك بلس

نوفاك: "أوبك+" ستتخذ قرارا بشأن إنتاج النفط إذا اقتضى الأمر

"أوبك+" تجتمع في الأول من يونيو في فيينا لتحديد سياسة الإنتاج

موسكو - رويترز
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نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة أوبك+ التي تضم كبار منتجي النفط اتفقت بالفعل على التحرك بشأن إنتاج النفط إذا اقتضى الأمر.

وقال أيضا إنه ليست هناك حاجة للتنبؤ بالمزيد من خطوات أوبك+، في حين ينبغي تحليل الوضع في السوق.

مصادر: "أوبك+" قد تمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية

ولم تبدأ أوبك وحلفاؤها بعد محادثات رسمية بشأن تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا إلى ما بعد يونيو/حزيران، لكن ثلاثة مصادر من منتجي أوبك+ قالوا إنهم قد يواصلون تخفيضاتهم إذا لم ترتفع معدلات الطلب.

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وتجتمع "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين في الأول من يونيو/حزيران في فيينا لتحديد سياسة الإنتاج.

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