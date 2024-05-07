نوفاك: "أوبك+" ستتخذ قرارا بشأن إنتاج النفط إذا اقتضى الأمر
"أوبك+" تجتمع في الأول من يونيو في فيينا لتحديد سياسة الإنتاج
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نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة أوبك+ التي تضم كبار منتجي النفط اتفقت بالفعل على التحرك بشأن إنتاج النفط إذا اقتضى الأمر.
وقال أيضا إنه ليست هناك حاجة للتنبؤ بالمزيد من خطوات أوبك+، في حين ينبغي تحليل الوضع في السوق.
مصادر: "أوبك+" قد تمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية
ولم تبدأ أوبك وحلفاؤها بعد محادثات رسمية بشأن تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا إلى ما بعد يونيو/حزيران، لكن ثلاثة مصادر من منتجي أوبك+ قالوا إنهم قد يواصلون تخفيضاتهم إذا لم ترتفع معدلات الطلب.
وتجتمع "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين في الأول من يونيو/حزيران في فيينا لتحديد سياسة الإنتاج.
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