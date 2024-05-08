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قطر للطاقة توقع عقدا لبناء 18 ناقلة غاز مسال بـ 6 مليارات دولار
قطر للطاقة
نفط

غيانا تتفاوض مع "قطر للطاقة" و"توتال" و"بتروناس" على اتفاق إنتاج نفط

موطن أكبر الاكتشافات النفطية منذ ما يقرب من عقد

هيوستون - رويترز
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قال ديودات إندار وزير الأعمال العامة بدولة غيانا اليوم الأربعاء إن حكومة الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية وافقت على عرض من كونسورتيوم يضم قطر للطاقة وتوتال إنرجيز وشركة بتروناس الماليزية للتنقيب في منطقة امتياز نفط بحرية.

وأضاف خلال مؤتمر (أوف شور تكنولوجي) أن عرض المجموعة للتنقيب في منطقة الامتياز (إس-4) في المياه الضحلة يجري التفاوض عليها مع وزارة الطاقة في غيانا.

وطرحت غيانا، موطن أكبر الاكتشافات النفطية منذ ما يقرب من عقد، 14 منطقة امتياز بحرية في سبتمبر/ أيلول الماضي في أول مزاد تنافسي لها. وأعلنت مجموعة تقودها إكسون موبيل عن اكتشافات تحوي أكثر من 11 مليار برميل من الموارد القابلة للاستخراج منذ 2015.

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وكانت قطر للطاقة وتوتال إنرجي وبتروناس من بين القائمة المختصرة لمقدمي العروض التي سبق الإعلان عنها. ولم ترس غيانا بعد عطاءات في أي من مناطق الامتياز.

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