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شركة أدنوك الإماراتية مناسبة
شركة أدنوك الإماراتية
أدنوك

"أدنوك" الإماراتية تتفق مع شركة ألمانية لتوريد 0.6 مليون طن سنويا من الغاز المسال

أكدت أن التوريد لمدة 15 عاماً من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم الأربعاء، عن توقيع البنود الرئيسية لاتفاقية توريد غاز طبيعي مسال لتوريد 0.6 مليون طن سنويا من الغاز لمدة 15 عاما مع شركة إي.إن.بي.دبليو إنرجي بادن-فورتمبيرغ الألمانية إحدى أكبر شركات الطاقة في البلاد.

وقالت أدنوك في بيان صحفي اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إنه سيتم إرسال الشحنات بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لأدنوك، والذي يجري تطويره حاليا في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي.

والاتفاقية هي الثالثة طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال من المشروع. ومن المتوقع أن يبدأ تصدير الشحنات بمجرد انطلاق عمليات التشغيل التجارية للمنشأة المتوقعة في عام 2028.

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يذكر أن تنفيذ الاتفاقية مرتبط باتخاذ قرار الاستثمار النهائي للمشروع، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية، وسير المفاوضات للوصول إلى اتفاقية بيع وشراء نهائية بين الشركتين.

وعند اكتمال المشروع، الذي يتألف من خطين لتسييل الغاز الطبيعي تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل واحد منهما 4.8 مليون طن سنويا وبسعة إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن سنويا، سيساهم في رفع السعة الإنتاجية المستهدفة لأدنوك من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف إلى نحو 15 مليون طن متري سنويا.

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