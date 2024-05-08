"سيبسا" الإسبانية المملوكة لـ"مبادلة" تتخارج من أصول نفطية في "بيرو"

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أعلنت شركة البترول الإسبانية (سيبسا) -ثاني أكبر شركة نفط إسبانية - اليوم الأربعاء التوصل إلى اتفاق مع شركة النفط الكندية (بتروتال) لبيع أصولها في مجال التنقيب والإنتاج في بيرو مقابل مبلغ لم يكشف عنه فيما تخضع الصفقة للموافقات التنظيمية.

وتتسق عملية البيع مع التحول الاستراتيجي للشركة الإسبانية نحو الأنشطة منخفضة الكربون، وتأتي في أعقاب التخارج من أصول في مجال التنقيب والإنتاج في كولومبيا وأبوظبي.

ومن المقرر أن تستثمر سيبسا، المملوكة لصندوق مبادلة للاستثمار التابع لحكومة أبوظبي ومجموعة كارلايل للاستثمار المباشر، ما يصل إلى 8 مليارات يورو (8.58 مليار دولار) حتى عام 2030 في أنشطة الهيدروجين الأخضر والوقود الحيوي.

وقال الرئيس التنفيذي مارتن فيتسلار "تدعم هذه الصفقة استراتيجيتنا لجعل سيبسا نموذجا في تحول الطاقة بحلول نهاية العقد الحالي، والتي نتوقع بحلولها أن يأتي أكثر من نصف أعمالنا من الطاقة المستدامة مثل الهيدروجين الأخضر والوقود الحيوي"