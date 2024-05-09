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مخزونات نفط أميركية (iStock) مناسبة
مخزونات نفط أميركية (iStock)
أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط مع تقلص مخزونات الخام الأميركية وآمال خفض الفائدة

تراجع مخزونات الخام الأسبوع الماضي 1.4 مليون برميل

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، بفضل تقلص مخزونات الخام الأميركية الذي يشير إلى تراجع المعروض ووسط تزايد الآمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

وبحلول الساعة 00:33 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو/تموز 23 سنتا إلى 83.81 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يونيو/حزيران 29 سنتا إلى 79.28 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام تراجعت الأسبوع الماضي 1.4 مليون برميل إلى 459.5 مليون برميل، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين في استطلاع لرويترز لانخفاض قدره 1.1 مليون برميل مع زيادة نشاط المصافي، نقلاً عن وكالة "رويترز".

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ولكن ارتفاع مخزونات البنزين، التي قالت الإدارة إنها تضخمت بشكل غير متوقع تجاوز 900 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 228 مليون برميل، حال دون ارتفاع الأسعار أكثر من ذلك.

كما أن التوقعات المتزايدة بأن البنك المركزي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، عقب بيانات الوظائف التي جاءت أضعف من المتوقع، دعمت أسعار النفط. ويمكن أن يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الإنفاق على النفط الخام.

لكن الآمال في وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، بعدما قالت الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع إنه من الممكن التغلب على الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس خلال المفاوضات، حالت دون المزيد من الارتفاع في أسعار النفط.

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