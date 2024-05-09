غولدمان ساكس يستبعد رفع إنتاج "أوبك+" في اجتماع يونيو

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قال بنك غولدمان ساكس، إنه لم يعد يتوقع أن يعلن تحالف "أوبك+" في يونيو/حزيران عن تراجع جزئي عن تخفيضات الإنتاج الطوعية.

وأضاف البنك أن زيادة المخزونات في الآونة الأخيرة كانت مفاجئة، ونتيجة لذلك يتوقع النموذج الخاص به الآن فرصة تبلغ 37% فقط لأن يتخذ التحالف قرارا بزيادة الإنتاج في يونيو/حزيران.

وقال البنك المدرج في وول ستريت "في حين أن تفسيرنا لاتصالات "أوبك+" هو أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي، فإننا نتوقع الآن أن يظل المعروض من الخام السعودي ثابتا عند 9 ملايين برميل يوميا في يوليو (مقابل 9.2 سابقا)".

وتابع في مذكرة أنه لا يزال يتوقع بقاء سعر العقود الآجلة لخام برنت في نطاق 75 إلى 90 دولارا للبرميل في معظم السيناريوهات وأن يبلغ في المتوسط 82 دولارا في 2025.

وكان سعر برنت عند التسوية يوم الأربعاء أقل من 84 دولارا للبرميل.

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي يوم الثلاثاء الماضي، إنه لا توجد مناقشات داخل تحالف أوبك+ بشأن زيادة إنتاج النفط.