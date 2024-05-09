اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
أوبك بلس

غولدمان ساكس يستبعد رفع إنتاج "أوبك+" في اجتماع يونيو

توقع أن يظل المعروض من الخام السعودي ثابتا عند 9 ملايين برميل يوميا في يوليو

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قال بنك غولدمان ساكس، إنه لم يعد يتوقع أن يعلن تحالف "أوبك+" في يونيو/حزيران عن تراجع جزئي عن تخفيضات الإنتاج الطوعية.

وأضاف البنك أن زيادة المخزونات في الآونة الأخيرة كانت مفاجئة، ونتيجة لذلك يتوقع النموذج الخاص به الآن فرصة تبلغ 37% فقط لأن يتخذ التحالف قرارا بزيادة الإنتاج في يونيو/حزيران.

وقال البنك المدرج في وول ستريت "في حين أن تفسيرنا لاتصالات "أوبك+" هو أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي، فإننا نتوقع الآن أن يظل المعروض من الخام السعودي ثابتا عند 9 ملايين برميل يوميا في يوليو (مقابل 9.2 سابقا)".

"أدنوك للتوزيع" للعربية: استثمار 300 مليون دولار سنوياً في الإمارات ومصر والسعودية أخبار حصرية "أدنوك للتوزيع" للعربية: استثمار 300 مليون دولار سنوياً في الإمارات ومصر والسعودية

وتابع في مذكرة أنه لا يزال يتوقع بقاء سعر العقود الآجلة لخام برنت في نطاق 75 إلى 90 دولارا للبرميل في معظم السيناريوهات وأن يبلغ في المتوسط 82 دولارا في 2025.

وكان سعر برنت عند التسوية يوم الأربعاء أقل من 84 دولارا للبرميل.

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي يوم الثلاثاء الماضي، إنه لا توجد مناقشات داخل تحالف أوبك+ بشأن زيادة إنتاج النفط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
حزب العمال يكسب الانتخابات المحلية في بريطانيا ويخسر أصوات المسلمين حزب العمال يكسب الانتخابات المحلية في بريطانيا ويخسر أصوات المسلمين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط