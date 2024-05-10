السعودية تورد كميات النفط المتعاقد عليها في يونيو لمعظم المشترين بآسيا

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قالت مصادر مطلعة اليوم الجمعة إن شركة أرامكو السعودية ستورد الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام بالكامل إلى أربع مصاف آسيوية على الأقل في يونيو/حزيران.

يأتي هذا بعد أن رفعت أكبر دولة مصدرة للخام في العالم أسعار يونيو/حزيران لمعظم الخامات المتجهة إلى آسيا إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، مما يؤكد الطلب القوي هذا الصيف.

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ولم ترد أرامكو على الفور على طلب للتعليق خارج ساعات العمل.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مواصلة اتجاهها الصعودي وذلك بفضل مؤشرات على تحسن الاقتصاد الصيني ومع عدم التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات الرامية لوقف القتال في قطاع غزة.

وبحلول الساعة 00:03 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، أو ما يعادل 0.4%، إلى 84.24 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتا، أو 0.5%، إلى 79.64 دولار.

وفي الجلسة السابقة، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوع بفضل بيانات أظهرت زيادة واردات النفط الخام في الصين في أبريل/نيسان، ومع اعتبار المستثمرين تباطؤ سوق العمل الأميركية مؤشرا على تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.

وعادت الصادرات والواردات الصينية إلى النمو في أبريل نيسان بعد انكماشها في الشهر السابق، مما يشير إلى تحسن الطلب.

وقالت إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة "العلامات المستمرة على قوة الطلب في الصين من شأنها أن تجعل سوق السلع الأولية تحظى بدعم جيد متواصل".