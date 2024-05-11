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وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم
وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم
نفط

مسؤولان: وزيرة الطاقة الأميركية تزور السعودية والإمارات هذا الأسبوع

جرانهولم ستشارك في اجتماع منتدى الحياد الصفري للمنتجين

دبي - العربية.نت
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قال مسؤولان في الإدارة الأميركية لرويترز، إن وزيرة الطاقة جنيفر جرانهولم ستزور السعودية والإمارات هذا الأسبوع من أجل مناقشة "التعاون في مجال المناخ" وقضايا أخرى.

وذكر أحد المسؤولان أن الزيارة ستبدأ الثلاثاء وتنتهي الخميس، وأن جرانهولم ستزور الإمارات أولا. وستكون تلك أول زيارة تقوم بها للمنطقة منذ توليها منصبها.

وقال المسؤولان "الزيارة مواصلة لعلاقات طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وهذه المنطقة"، وفق "رويترز".

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وأضافا "بالنسبة لوزارة الطاقة على وجه الخصوص، ستدفع قدما العمل الذي يقوم به البلدان في التعاون المناخي وتنويع الاقتصاد القائم على الطاقة".

وذكر المصدران أن جرانهولم ستشارك في اجتماع منتدى الحياد الصفري للمنتجين، وهو مجموعة من الدول تمثل 40% من إنتاج النفط والغاز في العالم ومنها الولايات المتحدة والسعودية وقطر.

وتم تشكيل المجموعة، التي تعمل على إيجاد طرق لخفض الانبعاثات مثل خفض غاز الميثان ونشر الطاقة النظيفة، في عام 2021.

والسعودية والإمارات عضوان في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تناقش ما إذا كان سيتم تمديد تخفيضات إنتاج النفط.

وقال أحد المصدرين إن اجتماع منتدى الحياد الصفري تم التخطيط له قبل وقت طويل، مضيفا أن الوزيرة لا تعتزم مناقشة السياسة النفطية مع نظرائها خلال الرحلة.

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