وزير النفط العراقي: الخفض الطوعي للإنتاج خاضع للاتفاق بين دول "أوبك"

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قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأحد، إن الخفض الطوعي لإنتاج النفط يخضع للاتفاق بين دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

جاءت تصريحات الوزير للصحافيين على هامش فعالية خاصة بجولة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في بغداد في أعقاب إشارته، أمس السبت، إلى أن العراق أجرى ما يكفي من التخفيضات الطوعية.

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وقال الوزير، اليوم الأحد، "الخفض الطوعي للنفط الخام خاضع للاتفاق بين دول أوبك وممكن أن تطرح أي مقترحات قابلة للنقاش في حينها".

وأضاف "نحن جزء من منظمة أوبك ومن الضروري أن نلتزم ونتوافق مع أي قرارات تصدرها المنظمة".

وذكرت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن "أوبك+"، التي تضم دول منظمة أوبك وروسيا ومنتجين آخرين، قد تمدد بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية إذا لم يرتفع الطلب.