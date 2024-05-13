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الكويت تمدد عقد توريد 300 ألف برميل يوميا لـ"يونيبك" الصينية حتى 2033

الاتفاق الجديد يحافظ على حصة الكويت من واردات الصين النفطية

الكويت - رويترز
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قالت مؤسسة البترول الكويتية في بيان اليوم الاثنين، إنها مددت عقدها الذي يقضي بتوريد 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام إلى شركة يونيبك الصينية، الذراع التجارية لأكبر شركة تكرير في آسيا (سينوبك) حتى عام 2033.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح، إن تمديد العقد المبرم بين الطرفين يعتبر "خطوة مهمة" لمستقبل المؤسسة، ومحققاً لأهدافها الاستراتيجية والخاصة بالبحث عن منافذ آمنة في أسواق مستقرة للنفط الكويتي.

وأضاف الصباح أن الاتفاق الجديد يحافظ على حصة الكويت في أبرز سوق بالاقتصاد العالمي وهي السوق الصينية، مبينا أنه سيحقق عوائد مربحة ومستدامة.

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