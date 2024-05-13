النفط يواصل تراجعه بفعل مؤشرات على ضعف الطلب وارتفاع الدولار
السوق لا تزال مدعومة بتوقعات مواصلة أوبك+ تخفيضاتها بالنصف الثاني من 2024
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واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم الاثنين، وسط مؤشرات على ضعف الطلب على الوقود وتصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قوضت آمال خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يبطئ النمو ويخفض الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد عالمي.
وبحلول الساعة 00:25 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.3% إلى 82.53 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو 0.3% إلى 78.03 دولار للبرميل.
وانخفض الخامان بنحو دولار عند التسوية يوم الجمعة عندما ناقش المسؤولون في البنك المركزي ما إذا كانت أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة بما يكفي لإعادة التضخم إلى مستوى 2%.
ويتوقع محللون أن يبقي المركزي الأميركي سعر الفائدة عند المستويات الراهنة لفترة أطول، مما يدعم الدولار. ويزيد صعود الدولار تكلفة النفط المقوم بالعملة الأميركية للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.
وقال محللون من إيه.إن.زد في مذكرة إن أسعار النفط انخفضت وسط مؤشرات على ضعف الطلب، إذ زادت مخزونات الوقود ونواتج التقطير الأميركية في الأسبوع الذي يسبق بداية موسم زيادة انتقالات في الولايات المتحدة.
ولا تزال السوق مدعومة بفعل توقعات بأن تواصل مجموعة أوبك+ تخفيضات إنتاج النفط في النصف الثاني من العام.
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