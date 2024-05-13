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منشأة غاز طبيعي (رويترز) مناسبة
منشأة غاز طبيعي (رويترز)
مبادلة للاستثمار

مبادلة للطاقة تعلن عن اكتشاف كبير جديد للغاز في إندونيسيا

أكدت أنه يوفر أكثر من تريليوني قدم مكعبة من الغاز الطبيعي

دبي - رويترز
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أعلنت مبادلة للطاقة، ومقرها أبوظبي، اليوم الاثنين، عن ثاني اكتشاف ضخم للغاز في منطقة امتياز جنوب أندامان بإندونيسيا.

وأضافت الشركة أنه يمكن للاكتشاف الجديد، بالبئر الاستكشافية تانكولو-1 إلى الشمال من سومطرة، أن يوفر أكثر من تريليوني قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

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وفي ديسمبر 2023، أعلنت شركة مبادلة للطاقة بأبوظبي، عن اكتشاف ضخم للغاز في إندونيسيا يحوي 6 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

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وقالت الشركة على منصة إكس إن الكشف تم بالبئر الاستكشافية (لاياران-1) والتي تم حفرها في منطقة الامتياز في جنوب أندامان في إندونيسيا، والواقعة على بعد 100 كيلومتر قبالة شمال سومطرة.

وأضافت أن هناك إمكانية لوجود موارد إضافية غير مكتشفة تقدر بعدة تريليونات من الأقدام المكعبة ضمن منطقة الامتياز.

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