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نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
نفط روسيا

نوفاك: روسيا لا تحتاج إلى خفض معايير جودة الوقود

القدرة الإنتاجية الأساسية لتكرير النفط في روسيا تضررت بسبب عدة عوامل

موسكو - رويترز
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قال ألكسندر نوفاك القائم بأعمال نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الاثنين، إن روسيا لا تحتاج إلى خفض متطلبات جودة الوقود لأن الوضع في السوق المحلية لا يزال مستقرا.

وتضررت القدرة الإنتاجية الأساسية لتكرير النفط في روسيا بسبب عدة عوامل من بينها أعمال الصيانة والأعطال الفنية وهجمات أوكرانية بطائرات مسيرة.

وقالت مصادر في قطاع النفط لرويترز من قبل إن الحكومة الروسية تبحث إمكانية تخفيف بعض المعايير البيئية الصارمة المتعلقة بالوقود للسماح باستخدام البنزين منخفض الجودة لمواجهة أي نقص محتمل في الوقود.

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