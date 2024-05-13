ارتفاع أرباح "أدنوك للحفر" الفصلية 26% إلى 274.6 مليون دولار

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ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة أدنوك للحفر بنسبة 26% إلى 274.6 مليون دولار، مقابل 218.7 مليون دولار في الربع الأول من 2023. وجاءت النتائج الفصلية قريبة من توقعات المحللين البالغة 269 مليون دولار.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح الفصلية إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 23.7% إلى 885 مليون دولار.

وأوصى مجلس إدارة أدنوك للحفر بسياسة توزيع أرباح تصاعدية جديدة، حيث سيتم رفع التوزيعات النقدية بنسبة لا تقل عن 10% سنويا للأعوام الخمسة المقبلة بالإضافة إلى النظر في توزيع أرباح إضافية.

من ناحية أخرى، أعلنت "شركة أدنوك للحفر" اليوم الاثنين، أن شركة أبوظبي الوطنية للبترول "أدنوك" أرست عليها عقداً قيمته 6.24 مليار درهم لتوفير خدمات الحفر المتكاملة للتنقيب عن مصادر الطاقة غير التقليدية.

وقالت "أدنوك" في بيان صحفي لبورصة أبوظبي إنه بموجب هذا العقد، الذي من المتوقع أن تبدأ إيراداته في التدفق عليها في النصف الثاني من العام الجاري، تتولى شركة "ترنويل" مسؤولية حفر وتجهيز 144 بئرا للطاقة غير التقليدية والغاز.

وقالت إنها أنشأت "ترنويل" لتنفيذ متطلبات العقد ولاستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية الواعدة، كما أبرمت اتفاقا مبدئيا للدخول في شراكة استراتيجية مع شركتي "شلمبرغير ميدل إيست إس.إيه" و"باتيرسون يو.تي.آي" العالمية القابضة تسري بنودها بعد توقيع اتفاقيات نهائية ملزمة والحصول على الموافقات القانونية اللازمة، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وأشارت إلى أن شركة "ترنويل" الجديدة أسست في المقام الأول للاضطلاع بمهام الحفر للتنقيب عن مصادر الطاقة غير التقليدية.

وقال البيان إن العمل في المرحلة الأولى لاستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية يتطلب شغيل تسع حفارات برية تقريبا، تمتلك أدنوك للحفر منها بالفعل خمس حفارات ضمن أسطولها منذ 31 ديسمبر/كانون الأول 2023.

ونقل البيان عن عبد المنعم سيف الكندي الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أدنوك للحفر قوله "تماشيا مع توجيهات القيادة، تعمل أدنوك على توفير إمدادات ومنتجات الطاقة التي يعتمد عليها أفراد المجتمع في العالم لتسيير متطلبات حياتهم وأعمالهم اليومية، وذلك بالتزامن مع المساهمة في تحقيق انتقال منظم ومسؤول ومنطقي وعادل في قطاع الطاقة.

ويأتي إرساء هذا العقد ضمن جهود الشركة الهادفة إلى تسريع استكشاف مصادر الطاقة في أبوظبي لتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذه الموارد الحيوية وتوفيرها بشكل مستدام وبأسعار معقولة".

وأضاف "تمتلك أدنوك للحفر قدرات وإمكانات متميزة تمكنها من استكشاف وتطوير هذه الموارد بشكل مسؤول، حيث ستتمكن من خلال بناء الشراكات، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة، من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد الطاقة الغنية في أبوظبي بما يسهم في تعزيز القيمة لدولة الامارات.

من جانبه قال عبد الرحمن عبد الله الصيعري الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر إن مصادر الطاقة غير التقليدية في أبوظبي تعتبر ضمن الأضخم عالميا، منوها إلى أن ترسية عقد لحفر 144 بئرا لاستكشاف تلك المصادر ما هي إلا بداية لما يراه فرصه لإحداث تحول نوعي في عمليات الشركة.