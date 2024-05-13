"قطر للطاقة" تستحوذ على حصة بامتيازين تابعين لـ"إكسون" في مصر

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وقعت شركة "قطر للطاقة" اتفاقية مع شركة "إكسون موبيل" للاستحواذ على حصة قدرها 40% في الامتيازين البحريين "القاهرة" و"المصري" التابعين للشركة الأميركية في مصر.

ووفق بيان للشركة القطرية، فسوف تحتفظ "إكسون موبيل" بالحصة المتبقية البالغة 60% من الامتيازين، فيما تخضع الاتفاقية للموافقات اللازمة من الحكومة المصرية.

وقد تمت ترسية منطقتي امتياز "القاهرة" و"المصري" على شركة إكسون موبيل في يناير 2023. وتقع المنطقتان في منطقة دلتا النيل الخارجية، وتمتدان على مساحة 11.4 كيلومتر مربع تقريبا.

وفي فبراير الماضي، أشارت تقارير إلى أن شركة "إكسون موبيل" سوف تبدأ في أعمال التنقيب عن الغاز في الامتيازين خلال هذا العام. وفي وقت سابق من العام الماضي، أعلنت "إكسون موبيل" أنها تعتزم استثمار 200 مليون دولار في عمليات التنقيب عن النفط والغاز في المنطقتين.

وتمتلك شركة إكسون موبيل حصة قدرها 60% من امتياز شمال مراقيا البحري في البحر المتوسط، في حين تمتلك قطر للطاقة الـ 40% المتبقية.

ونهاية العام 2021، وقعت شركة "شل" للاستكشاف والإنتاج، التابعة لشركة رويال داتش شل بي إل سي، اتفاقيات مع شركة قطر للطاقة، بموجبها ستحصل شركة قطر للطاقة على حصة قدرها 17% في كل من الامتيازين (بلوك 3 وبلوك 4) والتي تديرهما شركة شل في منطقة البحر الأحمر المصرية.

وأوضحت شركة "شل"، إن هذا الاتفاق جاء بعد اتفاقية مسبقة لامتيازي (بلوك 3 وبلوك 4) لصالح شركة BHP مصر المحدودة والذي يخضع أيضاً للموافقات الحكومية والجهات التنظيمية. وستظل شل هي المشغل الرئيسي لكلا الامتيازين.