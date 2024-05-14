"أدنوك" تسلم أول شحنة تجارية معتمدة في العالم من الأمونيا منخفضة الكربون

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أعلنت بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الثلاثاء، تسليم أول شحنة تجارية معتمدة في العالم من الأمونيا منخفضة الكربون إلى شركة ميتسوي اليابانية.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي أن شحنة الأمونيا، التي أنتجتها شركة فيرتيغلوب باستخدام تقنية التقاط الكربون وتخزينه، ستستخدم في توليد الكهرباء النظيفة في اليابان، مشيرة إلى أن وكالة الاعتماد العالمية تي. يو.في.إس.يو.دي أصدرت بالفعل شهادات الاعتماد الخاصة بخفض الكربون بما يغطي مراحل الإنتاج وحتى التسليم.

وأضافت أن هذه الخطوة الاستراتيجية تستند إلى مخصص بقيمة 84 مليار درهم (23 مليار دولار) رصدته أدنوك للاستثمار في الحلول منخفضة الكربون وتقنيات المناخ، كما تعكس كذلك الجهود التي تبذلها الشركة لمساعدة عملائها على خفض انبعاثات عملياتهم، خصوصا في القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأشار البيان إلى أن الشحنة الجديدة هي امتداد لشحنات سابقة نجحت أدنوك في تسليمها لعملائها في آسيا وألمانيا ضمن جهودها لتسريع تطوير سلاسل قيمة عالمية للهيدروجين منخفض الكربون والأمونيا.

وبحسب البيان، سيتم تخزين ثاني أكسيد الكربون الذي تم التقاطه من الشحنة المنتجة في مصنع فرتيل التابع لشركة فيرتيغلوب والواقع في مدينة الرويس الصناعية بشكلٍ دائم في أول بئر في العالم لحقن ثاني أكسيد الكربون واحتجازه في طبقة المياه المالحة الجوفية الكربونية.

وتهدف أدنوك إلى الاستحواذ على حصة 5% من السوق العالمية للهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2030، بما يتماشى مع التزامها بدعم الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في الإمارات.