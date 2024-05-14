إندونيسيا ستطلب من "مبادلة" تسريع وتيرة تطوير حقول الغاز في جنوب أندامان

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قال دوي سوتجيبتو رئيس مؤسسة إس.كيه.كيه ميجاس المنظمة لأعمال التنقيب في إندونيسيا اليوم الثلاثاء إن جاكرتا ستطلب من شركة مبادلة للطاقة‭‭‭ ‬‬‬تسريع وتيرة تطوير حقول الغاز في منطقة امتياز جنوب أندامان بإندونيسيا، وذلك بعد تحقيق شركة التنقيب الإماراتية لثاني اكتشاف في المنطقة.

وعبر دوي للصحفيين على هامش مؤتمر لرابطة البترول الإندونيسية عن أمل الحكومة في أن يبدأ إنتاج الغاز في عام 2028.

مبادلة للطاقة تعلن عن اكتشاف كبير للغاز في إندونيسيا

وانخفض إنتاج النفط والغاز في إندونيسيا بشكل حاد في السنوات القليلة الماضية بسبب نقص الاستثمار. وتحرص جاكرتا على عكس هذا الاتجاه وتستهدف إنتاج مليون برميل من النفط و12 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا بحلول عام 2030، وفقا لـ "رويترز".

وأعلنت مبادلة للطاقة أمس الاثنين أنها عثرت على الغاز من خلال بئرها الاستكشافي "تانكولو-1" في منطقة امتياز جنوب أندامان على بعد نحو مئة كيلومتر قبالة شمال جزيرة سومطرة حيث توجد احتمالات بأن المنطقة تحتوي على أكثر من تريليوني قدم مكعب من الغاز، حسبما قالت الشركة.

وجاء هذا الإعلان بعد أشهر فقط من اكتشاف بئر "لاياران-1" حيث يحتمل وجود أكثر من 6 تريليونات قدم مكعب من الغاز، والذي قال محللون إنه ثاني أكبر الاكتشافات في المياه العميقة بالعالم العام الماضي.

وقال دوي "نريد تسريع خطة التنمية".

وأضاف "سنجري مناقشات معهم ونأمل أن يتم إنجاز خطة التنمية هذا العام وأن يجري تنفيذها في أقرب وقت ممكن في ظل كل هذه التسارعات".

وردا على سؤال عن الجدول الزمني للحكومة، قال عبد الله بو علي الرئيس التنفيذي لوحدة مبادلة في إندونيسيا إن الشركة "تتفق تماما" مع رغبة جاكرتا في تسريع وتيرة المشروع لكن بعض العمليات ستستغرق وقتا.

وقال للصحفيين على هامش المؤتمر "علينا أن نعمل بالشكل الصحيح، علينا أن نمر بمراحل التطوير، ونحن الآن في مراحل الاستكشاف والتقييم التي ستستغرق بعض الوقت".

وذكرت شركة وود ماكنزي الاستشارية أن أحدث اكتشاف لمبادلة يرفع إجمالي الموارد الموجودة في المياه العميقة بشمال سومطرة حيث تقع منطقة الامتياز إلى 11 تريليون قدم مكعب منذ اكتشاف شركة هاربور إنرجي لبئر "تيمبان-1" في عام 2022.

وقال آندرو هاروود مدير أبحاث الشركات والتنقيب في وود ماكنزي "اكتشاف تانكولو الأحدث بعد اكتشاف لاياران العملاق جعل مبادلة للطاقة الشركة ‘المفضلة’ الجديدة لدى قطاع التنقيب في إندونيسيا".

وأضاف "غير أن التحدي الرئيسي التالي للشركة هو إدارة توقعات المساهمين من خلال الموازنة بين المتطلبات الوطنية لإندونيسيا وأهدافها كشركة".

وتحاول إندونيسيا تحقيق التوازن بين تلبية الطلب المحلي سريع النمو على الغاز وبين زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى المشترين في المنطقة.

وقال دوي إن الغاز من منطقة جنوب أندامان يمكن نقله لمحطة أرون للغاز الطبيعي المسال حيث يمكن تحديث المعدات.

وأضاف هاروود من شركة وود ماكنزي "إذا تم تطوير اكتشاف تانكولو وغيره من الإمكانيات القريبة معا، ربما يلبيان المتطلبات المحلية، مما يمكن مبادلة من استكشاف حلول التصدير مما اكتشفته في (بئر) لاياران".

وذكرت وود ماكنزي أن بدء إنتاج الغاز بعد عام 2030 ربما يكون موعدا أكثر واقعية بسبب التعقيدات التي ينطوي عليها الأمر.