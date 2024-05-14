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النفط الإيراني
إحدى ناقلات النفط الإيراني
نفط

رئيس الوزراء: لا دليل على نقل النفط الإيراني قبالة ماليزيا

أكد أن الدولة ليس لديها القدرة على مراقبة عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في المياه الدولية

دبي - العربية.نت
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قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد "أي دليل" على حدوث عمليات لنقل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات من سفينة إلى أخرى قبالة ماليزيا.

تأتي تعليقات أنور وسط مخاوف أميركية من أن إيران تستخدم مقدمي خدمات ماليزيين لنقل نفطها.

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وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ترى أن قدرة إيران على نقل نفطها تعتمد على مقدمي خدمات في ماليزيا، وفقا لـ "رويترز".

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وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تحاول منع ماليزيا من أن تصبح منطقة نفوذ يمكن لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) استغلالها لجمع الأموال وتحويلها.

وقال أنور في مقابلة على هامش منتدى اقتصادي تستضيفه قطر، إن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا ليس لديها القدرة على مراقبة عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في المياه الدولية.

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