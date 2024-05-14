كازاخستان: لم نطالب "أوبك+" برفع حصتنا من إنتاج النفط العام المقبل

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قال ممثل عن وزير الطاقة في كازاخستان شينجيس إلياسوف، اليوم الثلاثاء، إن كازاخستان لم تطلب من تحالف "أوبك+" رفع حصتها من إنتاج النفط في 2025، وهو ما يتناقض مع معلومات سابقة ظهرت في وسائل الإعلام.

وأفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء في وقت سابق بأن ممثل وزارة الطاقة قال إن كازاخستان طلبت من "أوبك+" رفع حصتها من إنتاج النفط في 2025.

وذكر المسؤول أن السبب الرئيسي لذلك هو زيادة الإنتاج في حقل تينجيز.