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عامل يفحص أنبوب غاز في تركيا (رويترز)
عامل يفحص أنبوب غاز في تركيا
نفط وغاز

وزير: تركمانستان تورد الغاز الطبيعي لتركيا عبر أذربيجان وجورجيا

الغاز من موارد بحر قزوين سيصل إلى تركيا وتوجيه بعضه إلى أوروبا

إسطنبول - رويترز
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قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الثلاثاء، إن بلاده اتفقت مع أذربيجان على أن يتم توريد الغاز الطبيعي من تركمانستان إلى تركيا عبر أذربيجان وجورجيا.

وأدلى بيرقدار بهذا التعليق بعد توقيع الاتفاق في إسطنبول.

وأضاف الوزير أن الاتفاق يتضمن توفير إمدادات من أذربيجان حتى عام 2030، متوقعا وصول كميات إضافية من الغاز الطبيعي من موارد بحر قزوين إلى تركيا مع توجيه بعض الغاز إلى أوروبا عبر تركيا.

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وقال: "توصلنا إلى اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي من تركمانستان إلى تركيا عبر أذربيجان وجورجيا".

ووقعت تركيا في مارس/ آذار مذكرة تفاهم بشأن الغاز الطبيعي مع تركمانستان، وأشارت في وقت لاحق إلى أن من الممكن توريد الغاز من تركمانستان إلى تركيا عبر إيران أو أذربيجان، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي على مسار محدد لنقل الغاز الطبيعي.

وتريد تركيا، التي تستورد تقريبا كل الغاز الطبيعي الذي تستهلكه وتعد واحدة من أكبر أسواق الغاز الطبيعي في أوروبا، تنويع مصادرها من الغاز وأن تصبح مركزا تجاريا.

وتوصلت تركيا قبل عامين إلى اتفاق مع أذربيجان، وهي أحد موردي الغاز الرئيسيين لها، لزيادة طاقة خط الأنابيب بين البلدين.

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