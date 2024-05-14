"أوبك" تتمسك بتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024

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أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الثلاثاء، على توقعاتها بنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط في عام 2024، وقالت إن هناك فرصة لأن يكون أداء الاقتصاد العالمي أفضل من المتوقع هذا العام.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في عام 2024، وبواقع 1.85 مليون برميل يوميا في عام 2025.

ولم تغير المنظمة أيا من توقعاتها عن الشهر الماضي.

استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المتعاملين بيانات التضخم الأميركية والتقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا إلى 83.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 9 سنتات إلى 79.21 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط عند التسوية في جلسة التداول السابقة بفضل إشارات على تحسن الطلب من الولايات المتحدة والصين.