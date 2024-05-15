رئيس "توتال" الفرنسية: العالم بحاجة للمزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة

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قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز الفرنسية العملاقة للطاقة باتريك بويان، اليوم الأربعاء، إن العالم في حاجة إلى المزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة على الرغم من أنه في مرحلة انتقالية نحو الطاقة النظيفة.

وقال بويان في منتدى قطر الاقتصادي الذي تنظمه بلومبرغ إنه يتعين التحلي بالواقعية، فيما يتعلق بالتحول إلى الطاقة الجديدة، مشيرا إلى أن الطلب على الهيدروكربون قد ارتفع العام الماضي، وأن شركته مستعدة للتعامل مع هذا الطلب.

كما دعا إلى ضرورة خفض تكاليف استخراج الطاقة، مشيراً إلى الفارق الكبير بين أوروبا والولايات المتحدة في هذا الخصوص، وفق وكالة أنباء العالم العربي.