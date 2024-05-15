رئيس "غازبروم" في إيران وبوتين يستعد لزيارة الصين

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قالت شركة غازبروم الروسية اليوم الأربعاء إن رئيسها التنفيذي أليكسي ميلر يقوم حاليا بزيارة عمل في إيران في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة الصين مع وفد رفيع المستوى لإجراء محادثات مع الرئيس شي جين بينغ.

ولم تذكر غازبروم، أكبر شركة للغاز الطبيعي في العالم، شيئا عن احتمال أن يشارك ميلر في المحادثات في الصين. وقال

الكرملين إن بوتين سيناقش مسألة أوكرانيا وتوسيع العلاقات في مجالي الطاقة والتجارة.

وقالت "غازبروم" إن ميلر اجتمع في إيران مع النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر ووزير النفط الإيراني جواد أوجي.

وجاء في بيان الشركة "يقوم وفد من غازبروم برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة أليكسي ميلر بزيارة عمل لجمهورية إيران الإسلامية".

وشركة غازبروم واحدة من أقوى الشركات في روسيا لدرجة أنها وصفت ذات يوم بأنها دولة داخل الدولة. وتمتلك الشركة نحو 15% من احتياطيات الغاز العالمية ويعمل بها نحو 490 ألف شخص.

لكن الشركة منيت بخسارة صافية بلغت 629 مليار روبل (6.9 مليار دولار) في عام 2023، في أول خسارة سنوية منذ أكثر من 20 عاما، وسط تراجع تجارة الغاز مع أوروبا التي كانت ذات يوم سوق مبيعاتها الرئيسية.

وانخفضت صادرات غازبروم من الغاز إلى أوروبا إلى أدنى مستوي في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي جراء التداعيات السياسية للحرب في أوكرانيا وأضرار لحقت بخطوط أنابيب نورد ستريم نتيجة تفجيرات غامضة.

وتجري روسيا محادثات منذ سنوات لمد خط أنابيب "باور أوف سيبيريا-2" لنقل 50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا من منطقة يامال في شمال روسيا إلى الصين عبر منغوليا.

وستضاهي طاقته تقريبا طاقة خط أنابيب نورد ستريم 1 الذي يمر ببحر البلطيق والمعطل حاليا نتيجة تفجيرات وقعت في 2022.