مصر تسلم أرض مشروع لطاقة الرياح بقدرة 10 غيغاوات واستثمارات 10 مليارات دولار

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أعلنت رئاسة الوزراء المصرية، اليوم الأربعاء، عن تسليم أرض مشروع لإنتاج الكهرباء من الرياح في غرب سوهاج جنوب البلاد لائتلاف يضم مصدر الإماراتية وحسن علام وإنفيتيني باور بقدرة 10 غيغاوات واستثمار أجنبي مباشر يزيد على 10 مليارات دولار.

وقالت الحكومة في بيان صحافي إن ذلك يأتي امتدادا لمذكرة التفاهم الموقعة بين التحالف والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في نوفمبر تشرين الأول 2022 وتمثل المرحلة التالية من مراحل إنشاء هذا المشروع، ومن المخطط فور تسليم الأرض قيام المطورين بالبدء في إجراء الدراسات والقياسات الفنية اللازمة لبدء الإنشاء.

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ونقل البيان عن وزير الكهرباء قوله إن المشروع يُعد الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في منطقة الشرق الأوسط، وضمن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف الوزير أنه سينتج عند اكتماله نحو 48 ألف غيغاوات/ساعة من الطاقة النظيفة سنويا، ويسهم في تفادي انبعاث بنحو 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ومن المتوقع أيضا أن يوفر المشروع حوالي 23 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء فترة التنفيذ والتشغيل.