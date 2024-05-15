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وزير الطاقة القطري: سنضيف 60 مليون طن من الغاز الطبيعي للإنتاج

أكد أن هناك المزيد من المشروعات في الطريق بقطاع الطاقة

دبي - العربية.نت
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قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد الكعبي، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستضيف 60 مليون طن من الغاز الطبيعي للإنتاج.

وأضاف الوزير في كلمة بجلسات منتدى قطر الاقتصادي الذي تنظمه بلومبرغ أن قطر، أحد أكبر منتجي الغاز في العالم، ستشرع في المزيد من المشروعات بقطاع الطاقة.

وقال الكعبي وهو أيضا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إنه لن يتم الاستغناء عن الغاز قريبا وإن العالم سيحتاج إلى مصادر وموارد بترولية لفترات زمنية طويلة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وأضاف الكعبي "ستكون هناك مقاربة جيدة لتحقيق توازن بين العرض والطلب على الغاز".

وأكد أن قطر ستعزز مبيعاتها من الغاز الطبيعي بعد إبرام اتفاقيات لبيع 25 مليون طن.

وقال الوزير القطري إن أوروبا أدركت حاجتها إلى استراتيجية أكثر أمنا فيما يتعلق باحتياجاتها للغاز والطاقة.

وقال الوزير بشأن التحول في الطاقة، إن هناك حلولا مقترحة من السياسيين بشأن الانتقال في الطاقة والاقتصاد الأخضر والانبعاثات لكن بشيء من المغالاة مشددا على ضرورة التحلي بالواقعية.

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