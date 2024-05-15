وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2024
خفضت توقعاتها للنمو لهذا العام بمقدار 140 ألف برميل يوميا
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
خفضت وكالة الطاقة الدولية، توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2024 بمقدار 140 ألف برميل يومياً إلى 1.1 مليون برميل يومياً.
وفي أبريل الماضي، قلصت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024، وعزت ذلك إلى الاستهلاك الأقل من المتوقع في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتراجع نشاط المصانع.
وخفضت وكالة الطاقة، التي تتخذ من باريس مقرا، توقعاتها للنمو لهذا العام بمقدار 130 ألف برميل يوميا إلى 1.2 مليون برميل يوميا، مضيفة أن إطلاق الطلب المكبوت من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد تخفيف قيود كوفيد-19 قد انتهى.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن النفط "جاءت بيانات التسليم للعديد من الدول ضعيفة، إذ أدى الطقس الدافئ على غير المعتاد في أواخر الشتاء إلى تقليص استخدام وقود التدفئة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأكثر من المعتاد".
-
"البيوت الاستثمارية" الكويتية للعربية: عقود الجيش الأميركي تمثل 70% من إيراداتناتخطط لطرح 30% من أسهمها في البورصة الكويتية أخبار حصرية
-
انخفاض أرباح "ملاذ للتأمين" 74% إلى 11.44 مليون ريال في الربع الأولمع تراجع صافي أرباح نتائج التأمين وزيادة المصاريف الأخرى شركات
-
عمومية "كهرباء السعودية" تقر توزيع 7% أرباحا نقدية عن عام 2023اعتبارا من يوم الخميس 30 مايو الجاري وبواقع 70 هللة للسهم أسواق المال