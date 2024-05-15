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نفط وغاز

وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2024

خفضت توقعاتها للنمو لهذا العام بمقدار 140 ألف برميل يوميا

دبي - العربية.نت
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خفضت وكالة الطاقة الدولية، توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2024 بمقدار 140 ألف برميل يومياً إلى 1.1 مليون برميل يومياً.

وفي أبريل الماضي، قلصت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024، وعزت ذلك إلى الاستهلاك الأقل من المتوقع في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتراجع نشاط المصانع.

وخفضت وكالة الطاقة، التي تتخذ من باريس مقرا، توقعاتها للنمو لهذا العام بمقدار 130 ألف برميل يوميا إلى 1.2 مليون برميل يوميا، مضيفة أن إطلاق الطلب المكبوت من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد تخفيف قيود كوفيد-19 قد انتهى.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن النفط "جاءت بيانات التسليم للعديد من الدول ضعيفة، إذ أدى الطقس الدافئ على غير المعتاد في أواخر الشتاء إلى تقليص استخدام وقود التدفئة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأكثر من المعتاد".

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