بوتين: تحالف الطاقة بين روسيا والصين سينمو بشكل أقوى

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن التحالف الاستراتيجي بين روسيا والصين في قطاع الطاقة سيتم تعزيزه بشكل أكبر، مضيفاً أن روسيا مستعدة لتزويد الصين بالطاقة النظيفة.

وذكر بوتين في معرض إكسبو الروسي الصيني في هاربين خلال زيارة دولة يقوم بها للدولة الآسيوية إن العلاقة الوثيقة بين موسكو وبكين تضمن أمن الطاقة وتعزز مصالح البلدين، وفقا لـ "رويترز".

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وفي ذات السياق، أفادت، وكالة " أسوشييتد برس"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ركز على العلاقات التجارية والثقافية اليوم الجمعة خلال زيارته الرسمية للصين، والتي بدأت بقمة ودية في بكين مع الزعيم الصيني شي جين بينغ عمقت شراكتهما التي "لا حدود لها" في الوقت الذي يواجه فيه البلدان تصاعدا في التوترات مع الغرب.

من المقرر أن يحضر بوتين معرض الصين - روسيا في مدينة هاربين شمال شرقي البلاد ويلتقي بالطلاب في معهد هاربين للتكنولوجيا. كانت هاربين، عاصمة مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية، ذات يوم موطنا للعديد من المغتربين الروس، وهي تحتفظ ببعض هذه الروابط التاريخية في الهندسة المعمارية للمدينة، مثل كاتدرائية القديسة صوفيا المركزية، وهي كنيسة أرثوذكسية روسية سابقة.

رغم أن زيارة بوتين تعد رمزية إلى حد بعيد، فإن البلدين يبعثان من خلالها برسالة واضحة للغرب.

يقول جوزيف توريغيان، وهو زميل باحث في معهد هوفر بجامعة ستانفورد: "في هذه اللحظة، يذكران الغرب بأنهما يمكن أن يكونا متحديين عندما يريدان ذلك".

في قمتهما يوم الخميس، شكر بوتين شي على مقترحات الصين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، في حين قال شي إن الصين تأمل في عودة أوروبا مبكرا إلى السلام والاستقرار وإن بلاده ستواصل لعب دور بناء لتحقيق ذلك. أوضح البيان المشترك للقمة آراءهما العالمية ووجه انتقادات للتحالفات العسكرية الأميركية في آسيا والمحيط الهادئ.

أصبح الرئيس الروسي بوتين معزولا عالميا بسبب غزوه لأوكرانيا. تتمتع الصين بعلاقة متوترة مع الولايات المتحدة، التي وصفتها بالمنافس، وتواجه ضغوطا لمواصلة تزويد روسيا بالمكونات الرئيسية اللازمة لإنتاج الأسلحة.

ظهرت المحادثات بشأن إيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية بشكل متكرر في تصريحات يوم الخميس، على الرغم من أن روسيا فتحت للتو جبهة جديدة في الحرب الأوكرانية الأسبوع الماضي من خلال شن هجمات على منطقة الحدود الشمالية الشرقية للبلاد.

تمر الحرب بمرحلة حرجة بالنسبة لأوكرانيا، التي عانت من تأخر في الحصول على الأسلحة من الولايات المتحدة.