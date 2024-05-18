النفط يسجل مكاسب أسبوعية بدعم مؤشرات إيجابية من أميركا والصين

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ارتفعت أسعار النفط، أمس الجمعة، وسجل خام برنت أول زيادة أسبوعية في ثلاثة أسابيع بدعم من المؤشرات الاقتصادية من أكبر مستهلكين للنفط في العالم، وهما الصين والولايات المتحدة، مما عزز الآمال في ارتفاع الطلب.

وارتفعت أسعار خام برنت 71 سنتا بما يعادل 0.85% لتصل عند التسوية إلى 83.98 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 83 سنتا أو 1.05% ليبلغ عند التسوية 80.06 دولار للبرميل.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع خام برنت 1% تقريبا، بينما صعد خام غرب تكساس 2%.

وارتفع الناتج الصناعي الصيني 6.7% على أساس سنوي في أبريل/ نيسان، إذ اكتسب تعافي قطاع التصنيع زخما وزادت وتيرة نموه مما يشير إلى احتمال ارتفاع الطلب.

وأثار تراجع في مخزونات النفط ومنتجات التكرير في مراكز تجارية عالمية تفاؤلا حيال نمو الطلب على النفط. وكان مسار ارتفاع المخزونات قد شكل ضغطا كبيرا على أسعار الخام في الأسابيع السابقة.

وساهمت مؤشرات اقتصادية أميركية صدرت في الآونة الأخيرة في ذلك التفاؤل، إذ أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة زادت بأقل من التوقعات في أبريل/ نيسان مما عزز تكهنات خفض أسعار الفائدة في البلاد.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة الأميركية إلى المساعدة في خفض قيمة الدولار مما يجعل النفط أقل تكلفة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد الإمدادات، يترقب المستثمرون نتائج اجتماع "أوبك+" المقبل في الأول من يونيو/ حزيران.