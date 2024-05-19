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مسؤول: الكويت ستشتري 500 ميغاواط من الكهرباء من خلال شبكة الربط الخليجي

التعاقد يتضمن شراء 300 ميغاواط من سلطنة عمان و200 ميغاواط من قطر

الكويت - رويترز
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قال هيثم العلي وكيل وزارة الكهرباء الكويتية بالتكليف إن الكويت تعاقدت على شراء 500 ميغاواط من الكهرباء من خلال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف العلي أن التعاقد يتضمن شراء 300 ميغاواط من سلطنة عمان و200 ميغاواط من قطر.

وقال العلي للصحافيين: "التعاقد مع هيئة الربط الخليجي بشكل مباشر، وهم يتعاملون مع عمان وقطر بالتنسيق مع الكويت".

ارتفاع طفيف لمعدل التضخم السنوي في الكويت إلى 3.17% خلال أبريل  اقتصاد اقتصاد الكويت ارتفاع طفيف لمعدل التضخم السنوي في الكويت إلى 3.17% خلال أبريل 

هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي هي المسؤولة عن إدارة نظام نقل يربط بين شبكات الطاقة لجميع دول المجلس الست.

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