وقف عمليات مصفاة للنفط بعد إطلاق 60 طائرة مسيرة أوكرانية على روسيا

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قال مسؤولون روس، اليوم الأحد، إن أوكرانيا أطلقت 9 صواريخ أميركية من طراز ‭‭‭‭)‬‬‬‬أتاكمز‭‭‭‭(‬‬‬‬ على شبه جزيرة القرم وما لا يقل عن 60 طائرة مسيرة على أقاليم روسية في هجوم كبير أجبر مصفاة للنفط في جنوب روسيا على وقف عملياتها.

وذكرت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت تسعة صواريخ أتاكمز فوق شبه جزيرة القرم و57 طائرة مسيرة فوق منطقة كراسنودار الروسية وثلاث طائرات مسيرة فوق بيلغورود.

وقال مسؤولون محليون إن 6 طائرات مسيرة تحطمت في موقع مصفاة سلافيانسك للنفط في كراسنودار. وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء إن المصفاة أوقفت العمل بعد الهجوم.

ونقلت وكالة تاس عن مسؤول في المصفاة قوله إن الطائرات المسيرة الأوكرانية كانت مزودة بمتفجرات أكبر مما جرى استخدامه في هجمات سابقة، مشيرا إلى أنها تضمنت كرات من الفولاذ.

وسلافيانسك مصفاة خاصة تبلغ طاقتها الإنتاجية أربعة ملايين طن من النفط سنويا، أي ما يعادل نحو مليون برميل يوميا.

وقالت روسيا إن وتيرة الهجمات على أراضيها زادت منذ أن فتحت قواتها جبهة جديدة في منطقة خاركيف بشمال شرقي أوكرانيا هذا الشهر.

ويقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تنشئ منطقة عازلة هناك لحماية المناطق الحدودية الروسية من مثل هذه الهجمات التي تقول موسكو إنها تنذر بإشعال فتيل حرب أوسع نطاقا بين روسيا والغرب إذا استخدمت فيها أوكرانيا إمدادات أسلحة من الغرب.

وقال بوتين يوم الجمعة إن روسيا ليس لديها خطط حاليا للسيطرة على خاركيف، وهي ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

وذكر البيت الأبيض يوم الجمعة أن سياسة واشنطن لم تتغير فيما يتعلق بعدم حث كييف على استخدام الأسلحة الأميركية في هجمات على الأراضي الواقعة تحت السيادة الروسية.

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحافيين "نحن لا نشجع ولا نمكّن من شن هجمات داخل الأراضي الروسية باستخدام منظومات الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة. هذه هي سياستنا... وهذا لم يتغير".

وجاءت هذه التصريحات بعد أن قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء في كييف إن الولايات المتحدة لا تشجع أوكرانيا على قصف أهداف داخل روسيا بأسلحة أمدتها بها واشنطن وتعتقد أن هذا قرار يجب على كييف أن تتخذه بنفسها.

شبه جزيرة القرم

قالت روسيا أمس السبت إن قواتها سيطرت على قرية ستاريتسيا في منطقة خاركيف وألحقت هزائم بالوحدات الأوكرانية على امتداد الجبهة، بما في ذلك في منطقة سومي.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014 وتعتبرها الآن، إلى جانب أنحاء من أربع مناطق أخرى تسيطر عليها قواتها بما يصل إجمالا إلى 18% من مساحة أوكرانيا تقريبا، جزءا من أراضيها في حين ترفض أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون هذا الموقف.

ويقول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لن يهدأ له بال حتى يتم طرد جميع القوات الروسية من أوكرانيا.

وذكر زيلينسكي في مقابلة مع وكالة فرانس برس أنه يتوقع أن تكثف روسيا هجماتها في شمال شرقي أوكرانيا، مشيرا إلى أن كييف ليس لديها سوى ربع الدفاعات الجوية التي تحتاجها لصد تلك الهجمات.

ونقلت وكالة فرانس برس عنه قوله إنه في حين أن الغرب لا يريد أن تخسر أوكرانيا الحرب، فإنه يخشى ما قد تعنيه الهزيمة بالنسبة لروسيا.