"أدنوك للحفر" تفوز بعقد قيمته 1.7 مليار دولار للتنقيب عن مصادر الطاقة غير التقليدية

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قال مكتب أبوظبي الإعلامي إن شركة أدنوك للحفر فازت بعقد قيمته 6.24 مليار درهم (1.7 مليار دولار) مع شركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك) لتوفير خدمات الحفر المتكاملة للتنقيب عن مصادر الطاقة غير التقليدية في دولة الإمارات.

وبموجب العقد، تتولى "تورن ويل" مسؤولية حفر وتجهيز 144 بئراً للطاقة غير التقليدية والغاز.

وأسَّست "أدنوك للحفر" شركة "تورن ويل" لتنفيذ متطلبات العقد واستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية الواعدة. وأبرمت اتفاقاً مبدئياً للدخول في شراكة استراتيجية مع شركتي "شلمبرغير الشرق الأوسط"، و"باتيرسون-يو تي آي" العالمية القابضة تسري بنودها بعد توقيع اتفاقيات نهائية مُلزمة، والحصول على الموافقات القانونية اللازمة.

ويتطلَّب العمل في المرحلة الأولى لاستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية تشغيل تسع حفّارات برية تقريباً، تمتلك منها "أدنوك للحفر" خمس حفارات منذ 31 ديسمبر 2023.

ويُتوقَّع أن تبدأ تدفُّقات إيرادات العقد على أدنوك للحفر خلال النصف الثاني من عام 2024، إلى جانب النقلة التطويرية الكبيرة التي سُيحدثها العقد على مستوى عمليات الشركة الفنية والمالية على حد سواء، على المديين المتوسط والبعيد.

يُذكَر أنَّ مصادر الطاقة غير التقليدية، تعني مصادر النفط والغاز المحصورة في مكامن تحت الأرض يتطلَّب استخراجها استخدام تقنيات وعمليات متطورة، علماً بأنَّ احتياطات أبوظبي من تلك المصادر تبلغ 220 مليار برميل من النفط و460 تريليون قدم مكعبة من الغاز. ما يعني وجود فرص إنتاج واعدة في مجال الطاقة غير التقليدية من مستوى إنتاج دول تتمتَّع بمصادر هائلة من الطاقة غير التقليدية مثل الولايات المتحدة.