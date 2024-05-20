استئناف تحميل النفط بميناء روسي بعد هجوم بطائرة مسيرة

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أفادت مصادر وبيانات لمجموعة بورصات لندن بأن محطة "إيمبورتبيشيبروم" للمنتجات النفطية في ميناء "نوفوروسيسك" الروسي على البحر الأسود استأنفت عمليات التحميل في 18 مايو/أيار بعد تعليقها بسبب هجوم بطائرة مسيرة في اليوم السابق.

و"نوفوروسيسك" هو أكبر ميناء روسي على البحر الأسود، كما أنه منفذ رئيسي ونقطة عبور لصادرات النفط الخام والمنتجات النفطية في جنوب روسيا.

وتشمل عمليات التصدير عبر "إيمبورتبيشيبروم" أيضا منتجات الخام الخفيف والأسمدة والزيوت النباتية.

ولم ترد الوكالة الاتحادية الروسية للنقل البحري والمائي الداخلي بعد على طلب للتعليق.

ووفقا لمصادر ومقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أصاب هجوم بطائرة مسيرة على "نوفوروسيسك" يوم الجمعة محطة "إيمبورتبيشيبروم" ومرفأ "شيسخاريس" النفطي.

وكانت مصادر في القطاع وبيانات لمجموعة بورصات لندن قد أوضحت أن الميناء أغلق عقب الهجوم لكنه استأنف تحميل النفط من "شيسخاريس" ومحطة زيت وقود في وقت لاحق من اليوم نفسه.