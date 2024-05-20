بوتين: انخفاض إنتاج النفط الروسي يرجع إلى الالتزام باتفاقيات "أوبك+"

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إن إنتاج الغاز الروسي ارتفع 8% في الأشهر الأربعة الأولى من العام إلى 246.4 مليار متر مكعب.

وأضاف بوتين، في كلمة ألقاها خلال اجتماع لكبار مسؤولي النفط أذاعه التلفزيون، أن إنتاج النفط الروسي انخفض 1.8% منذ بداية العام حتى الآن إلى 195.7 مليون طن، وهو انخفاض يرجع إلى حد بعيد إلى تخفيضات الإنتاج بموجب اتفاقات أوبك+.

وتخفض روسيا إنتاج النفط وصادراته بواقع 471 ألف برميل إضافي يوميا في الربع الثاني من العام الجاري.

وتجتمع "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين في الأول من يونيو/حزيران في فيينا لتحديد سياسة الإنتاج.

لم تبدأ "أوبك" وحلفاؤها بعد محادثات رسمية بشأن تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا إلى ما بعد يونيو/حزيران، لكن ثلاثة مصادر من منتجي "أوبك+" الذين خفضوا الإنتاج قالوا إنهم قد يمدون التخفيضات إذا لم يرتفع الطلب.