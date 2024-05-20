"مبادلة" الإماراتية تعلن عن أول استثماراتها في الطاقة المتجددة في اليابان

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أعلنت شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية اليوم الاثنين في بيان عن تنفيذ مشروع استثماري لها في اليابان من خلال منصة الطاقة المتجددة (بي.إي.جي آر.إي.إن 1) التابعة لشركة "بي.إيه.جي" في منطقة آسيا والمحيط الهادي والمتخصصة بشكل أساسي في مجال توفير الطاقة الشمسية للشركات في اليابان.

وقالت بي.إيه.جي اليوم الاثنين إنها جمعت 550 مليون دولار لأول صندوق للطاقة المتجددة تابع لها، والذي يركز على الاستثمارات في الأصول المادية في آسيا ويتضمن الطاقة الشمسية في اليابان كهدف أساسي له.

وأشارت بي.إيه.جي، التي تدير ما يزيد على 55 مليار دولار من رأس المال الذي يتباين من الأسهم خاصة حتى الائتمان، في بيان إن من بين المستثمرين في صندوق (بي.إي.جي آر.إي.إن 1) صناديق تقاعد وصناديق ثروة سيادية ومستثمري صناديق في أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط.

ولم تقدم مبادلة تفاصيل بشأن حجم استثماراتها.

ويأتي استثمار "مبادلة" إضافة إلى شراكة حديثة جعلتها جزءا من مجموعة من المستثمرين بقيادة بي.إيه.جي استحوذت في مارس/آذار على حصة قدرها 60% في وحدة مراكز التسوق التابعة لشركة العقارات الصينية العملاقة داليان واندا مقابل 8.3 مليار دولار.