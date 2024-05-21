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iStock- خطوط نقل الكهرباء كابلات كهرباء في مصر
iStock- خطوط نقل الكهرباء
طاقة

ألمانيا وبريطانيا تتفقان على وضع حجر أساس أول خط ربط كهربائي بتكلفة 3 مليارات يورو

الخط الكهربائي يبلغ طوله 725 كيلومتراً وتصل قدرته إلى 1.4 غيغاوات كهرباء في الاتجاهين

دبي - العربية.نت
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اتفقت ألمانيا وبريطانيا، اليوم الثلاثاء، على وضع حجر الأساس لأول خط ربط كهربائي (نيوكونكت) مباشر بينهما في مدينة فيلهيلمسهافن الألمانية.

وسيكون الخط الكهربائي، الذي يبلغ طوله 725 كيلومترًا، نقطة الوصول الأرضية للخط الجديد الذي يمر تحت مياه بحر الشمال، ويمتد لمئات الكيلومترات تحت سطح البحر، ويستهدف تسهيل تداول وتوزيع الكهرباء بين البلدين بحلول 2028.

وتصل تكلفة المشروع إلى حوالي 3 مليارات يورو (3.2 مليار دولار)، وتصل قدرته إلى 1.4 غيغاوات كهرباء في الاتجاهين، وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا".

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وقالت الشركة المسؤولة عن المشروع إن هذه الكمية من الكهرباء تكفي لتلبية احتياجات حوالي 1.5 مليون منزل، وسيوفر الخط وسيلة جيدة لنقل فائض إنتاج محطات طاقة الرياح في ألمانيا الذي لا يمكن نقله حاليًا عبر الشبكات الأرضية، في حين أن إنتاج بريطانيا من الكهرباء لا يكفي احتياجاتها وتعتمد على الاستيراد لسد العجز.

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