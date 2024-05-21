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أسعار الغاز

ارتفاع أسعار الغاز المسال في آسيا لأعلى مستوى منذ ديسمبر

وسط ارتفاع واردات بعض الدول كاليابان وكوريا الجنوبية

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا إلى أعلى مستوى منذ أواخر ديسمبر وبلغت حوالي 11.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وكانت الأسعار سجلت ارتفاعا بنسبة 10% خلال الأسبوع الماضي، ويأتي ذلك نتيجة ارتفاع واردات بعض الدول كاليابان وكوريا الجنوبية لتخزين الغاز لفصل الصيف، وتجنب انقطاع الإمدادات في المستقبل.

ويؤدي ارتفاع الواردات إلى تفاقم ضيق المعروض الناجم عن الاضطرابات في المرافق في ماليزيا وأستراليا.

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