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ناقلة غاز طبيعي مسال (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال (رويترز)
نفط وغاز

الجزائر تبحث نقل خبرتها في مجال البحث والتنقيب عن النفط والغاز إلى الكونغو

مباحثات بين "سوناطراك" والشركة الكونغولية للنفط في مجال تطوير الغاز الطبيعي وقطاع التكرير

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة الطاقة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، إن الوزير محمد عرقاب بحث مع وزير المحروقات بجمهورية الكونغو برونو جان ريتشارد إيتوا نقل الخبرة الجزائرية في مجال البحث والتنقيب عن النفط والغاز إلى بلاده.

وأضافت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية في بيان أن الجانبين تطرقا إلى نقل الخبرة أيضا في مجالات تطوير الحقول والتكرير وإنتاج ونقل الغاز الطبيعي والغاز المسال ونقل وتوزيع المواد البترولية.

وذكر البيان أن الوزيرين رحبا بالجهود المشتركة للبلدين في إطار منظمة أوبك والمنظمة الأفريقية للدول المنتجة للنفط، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

كان وفد من وزارة المحروقات الكونغولية والشركة الوطنية الكونغولية للنفط قد زار الجزائر وبحث إمكانيات التعاون بين شركة الطاقة الحكومية سوناطراك والشركة الكونغولية للنفط خاصة في مجال تطوير الغاز الطبيعي وقطاع التكرير.

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