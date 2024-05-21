نمو الرخص الممنوحة لشركات تزويد السفن بالوقود في دبي 105% في الربع الأول

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أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بالإمارات اليوم الثلاثاء، نمو عدد الرخص الممنوحة للشركات المتخصصة بتزويد السفن بالوقود في مياه وموانئ إمارة دبي 105% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي إن هذا النمو جاء بالتوازي مع ارتفاع أداء العمليات البحرية بشكل عام منذ بداية العام.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة ناصر النيادي في البيان إن جهود المؤسسة مع الشركاء الاستراتيجيين حققت نموا واضحا في زيادة جاذبية بحر دبي للعمليات البحرية بمختلف أنواعها وزيادة عمليات الرسو والقطر وبالتالي زيادة الإقبال على طلب التزود بالوقود من قبل الوسائل البحرية الموجودة في الإمارة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وبحسب البيان، أشارت الإحصائيات الجديدة الصادرة عن سلطة دبي البحرية مؤخرا إلى ارتفاع نسبة الموافقات على عمليات الرسو 3.4% بما يعكس ارتفاع مستوى الكفاءة في إدارة حركة السفن داخل إمارة دبي بالإضافة إلى ارتفاع نسبة عمليات قطر السفن بنسبة 82%.